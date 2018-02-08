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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Таганроге вынесут приговор торговцам человеческими органами

Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)

Таганрогский городской суд рассмотрит уголовное дело по похищению человека и его продаже с целью изъятия у него внутренних органов для коммерческих целей.

Житель Дагестана организовал собственное похищение

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, эта шокирующая история произошла летом прошлого года. Два предприимчивых местных жителя решили подзаработать денег на продаже органов. Сначала стали искать покупателей, и именно тогда их и взяли в разработку правоохранительные службы. Оперативники и выдали себя за покупателей.

Получив договоренность о сделке, подельники нашли и "товар", причем долго не размышляли - заманили своего знакомого, парня 26 лет. Предложили ему выгодное дельце - перегнать автомобиль в украинский Донецк, с условием, что он пройдет диспансеризацию. Покупателям было обещано, что "товар" будет молодой и здоровый, со справками.

В метро Петербурга у студента нашли сумку с человеческими органами

29 августа 2017 года встреча покупателей и продавцов состоялась в номере одной из гостиниц Таганрога. Парня продали "для его дальнейшей эксплуатации в личных целях, изъятия органов и тканей" за полтора миллиона рублей. После того как сделка состоялась, торговцы были задержаны. Было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 Уголовного кодекса РФ "Купля-продажа человека".

- Доказано, что подозреваемые имели преступный умысел на торговлю людьми в целях собственного обогащения, и прекрасно отдавали себе отчет в том, что их действия являются нарушением прав человека и посягательством на достоинство и целостность человеческой личности, - говорит старший помощник прокурора Ростовской области Оксана Сухарева.

Уголовное дело передано в суд, сами подозреваемые все это время находились под стражей. Им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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