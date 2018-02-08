Дом №62 по улице Быстрова в Волгограде снизу доверху пересекают трещины. Формально "брежневка" не является аварийной, однако людям страшно жить в ней. В здании не проводили нормального инструментального обследования, по итогам которого можно говорить о дальнейшей судьбе пятиэтажки. В минувшую субботу семья Ткачевых проводила вечер в своей квартире. Вдруг послышался пугающий треск.

- Мы не поняли, что происходит. У соседей снизу на натяжной потолок камешки посыпались. Вызвали МЧС. Они сначала были настроены эвакуировать нас. Но решили, что угрозы жизни и здоровью нет, - рассказала корреспонденту "РГ" жительница дома Надежда Ткачева.

На следующий день пришли представители управляющей компании и установили на трещины новые гипсовые маячки. На этом пока все.

Проблемы со строением начались девять лет назад. Сначала волнами пошли обои. Собственники жилья думали, что это могут быть потеки. Но прочие признаки на влажность не спишешь: тут вспучился кафель, там треснула стена. Стало ясно, что дом повело. Бывало, что жильцы просыпались от стона рвущейся арматуры.

Администрация города изыскала средства на установку металлических свай под двумя наиболее пострадавшими подъездами. Возможно, какой-то эффект от этих мер и был, однако полностью проблема не решена.

- Прошлой весной на лестничной клетке выпал кусок стены. Тоже приезжали спасатели. Так один чиновник кричал, что это жильцы сами выковыряли. Даже мне предлагали признаться, что я сама это сделала, чтобы дом признали аварийным, - говорит Ткачева. - Но это неправда. Нам нравится наше место жительства. Мы хотим и дальше здесь оставаться. Но нужно провести обследование, чтобы знать, как укрепить здание. Мне в лицо смеялись, когда я призывала пожалеть государственные деньги. Ведь уже вложили в установку свай более 30 миллионов рублей. А демонтаж и расселение явно тоже в копеечку встанут.

Жильцы прошли все традиционные инстанции: управляющая компания, администрация района, мэрия, прокуратура, общественные организации. Денег нет! Поэтому и никакого укрепления конструкций пока не предвидится.

- Когда представитель МЧС спрашивал работника управляющей компании, есть ли подвижки по маякам, тот переадресовал этот вопрос мне. Но вообще это не моя задача следить за ними. Да, с 2014 года маяки сместились, - объясняет Александр Ткачев. - Но когда это произошло? За ними же никто не следит. Я в прошлом году хотел дверь поменять и померил щель. Она была шириной три сантиметра. Когда на выходных раздался треск, я снова измерил - уже 3,5 сантиметра. Но за какое время она расширилась на пять миллиметров? Может быть, в тот вечер, а может, за год.

Людям предложили самим оплатить разработку проекта. По примерным подсчетам выходит не менее 300 тысяч рублей. Если делить на 60 квартир, то получается пять тысяч. Но, увы, для многих семей и эти деньги неподъемные. В доме проживает немало пенсионеров. У более молодых трудности с работой. Кировский район - самая настоящая рабочая окраина Волгограда. А химический завод-гигант, где поколениями трудились многие местные, закрылся.

Что смогли, горожане сделали сами. Раньше на верхнем этаже жил ветеран войны, который жаловался на холод. И ничего удивительного - из-за трещин были значительные теплопотери. Соседи замазали щель монтажной пеной. Но на пене дом не удержишь.