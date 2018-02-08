Механизм работы юристов-мошенников сродни тому, что используют колдуны-экстрасенсы. Только вместо "верну мужа" и "выведу из запоя" они обещают избавить от долгов и вернуть деньги. И сидят проходимцы не по темным углам, а в солидных офисах с громкими названиями.

По данным Екатеринбургского муниципального центра защиты прав потребителей и Роспотребнадзора Свердловской области, число жалоб на "правовых аферистов" за последний год выросло более чем в три раза. Доля мошеннических юридических фирм, по оценкам ведомств, может составлять до трети от общего числа.

Дошло до того, что на днях региональный Роспотребнадзор выступил с открытым обращением в СМИ к потенциальным клиентам юристов, призывая их тщательно выбирать советников в правовых вопросах, не пользоваться услугами тех, кто заманивает бесплатными консультациями, а потом просто выманивает у людей деньги.

Вот лишь одно из многочисленных обращений, с которым пришлось разбираться специалистам Муниципального центра защиты прав потребителей.

Ольга К. клюнула на рекламу одного из центров правовой защиты, обещающего снизить долги перед банками. Сама она задолжала сразу двум кредитным учреждениям. Думала, ей расскажут, как избавиться от непосильной финансовой нагрузки, на первой бесплатной консультации. Но специалисты фирмы умело подвели ее к мысли о необходимости заключить договор на годовое абонентское обслуживание с оплатой помесячно 8900 рублей. В общей сложности Ольге предстояло заплатить 106 800 рублей. За эти деньги юристы обязались проводить переговоры с кредиторами, анализировать документы, подавать жалобы, заявления, представлять интересы клиентки в суде.

Очень скоро выяснилось, что ничего из перечисленного "правоведы" делать не собирались, а единственное составленное ими заявление отправили в банк, с которым у Ольги вообще нет никакого договора. Сейчас у нее копятся долги перед банками, а кроме того, она должна кругленькую сумму еще и юристам-мошенникам.

О том, как схема действует изнутри, рассказала опытный юрист Ольга Белоногова. Она искала работу в солидной фирме, а оказалась в одном офисе с аферистами.

- Поначалу никаких сомнений у меня не возникло. Контора в центре города, раскрученный сайт, на собеседовании руководитель пообещал посадить в отдельный кабинет, где я буду принимать клиентов и получать зарплату 70-80 тысяч рублей. Кроме того, мне обеспечат доступ к современным системам, аккумулирующим законодательные и нормативные документы. Однако вскоре я поняла, что мне предстоит обманывать людей.

В методичке, выдаваемой всем новым сотрудникам, говорится: ваша задача - заключить договор на оказание услуг, убедив клиента, что эта бумага ему жизненно необходима

Никакого кабинета, по словам Ольги, ей не дали. Все юристы сидели в одном зале за одним большим столом и ждали, когда их по очереди пригласят в кабинку, чтобы по скайпу пообщаться с очередным клиентом. Консультация бесплатная. Разговор при этом идет довольно абстрактный, поскольку юрист не имеет возможности изучить документы собеседника, не может заглянуть в законы. Да этого и не требуется - в методичке, выдаваемой всем вновь принятым сотрудникам, говорится: ваша задача - заключить договор на оказание услуг, убедив клиента, что эта бумага ему жизненно необходима. В итоге человеку требуется возместить ущерб, скажем, за пару некачественных кроссовок ценой в пять тысяч рублей, а его вынуждают подписать договор на 16-20 тысяч, то есть выложить в три-четыре раза больше.

После подписания документа начинается самое интересное. За каждую бумагу или обращение придется платить по прайсу немалые деньги. При этом документы часто составляют безграмотно, а иногда вовсе не те, отправляют не по тому адресу и т. д. Бывает, юристы опаздывают или вовсе не приходят на заседания судов, берутся за дела заведомо неразрешимые либо действовать по ним нужно в принципиально ином ключе.

Уже к вечеру первого дня Ольга Белоногова написала заявление об увольнении. Между тем фирма работает и сегодня. А судя по тому, что на интернет-порталах регулярно выскакивает окошко с угодливым юристом, желающим сию минуту решить все проблемы, таких компаний все больше.

Руководитель Екатеринбургского муниципального центра защиты прав потребителей Янина Голубева рассказала, как однажды на сайте одного из юридических центров увидела конкретные данные юристов, позвонила. Оказалось, это реально существующие специалисты, вот только живут они в другой стране и не подозревают, что на их честном имени кто-то умело зарабатывает.

На заметку

Как определить, что в фирме работают мошенники?

• Фирма предоставляет стопроцентную гарантию урегулирования спора. Добросовестные юристы всегда расскажут о рисках.

• Сотрудники фирмы говорят, что имеют отношение к государственным структурам: Роспотребнадзору, ФМС, комитетам, департаментам жилищной политики и т. д.

• Перечень услуг, названный устно, не прописан в договоре. Все, что обещают на словах, должно быть отражено в документе.

• Не стоит доверять таким красивым словам и фразам, как "юридический холдинг", "федеральный центр по защите", "первоклассные юристы", "освободим от долгов", "вернем потраченные вами деньги" и т. п.

• На сайте нет исчерпывающей информации о фирме (организационно-правовая форма, адрес и т. д), указан только e-mail и телефон.

Можно ли наказать аферистов?

Марина Канатова, помощник прокурора Свердловской области:

- Увы, закрыть юридическую фирму практически невозможно, мошенничество в данном случае - оценочная категория. Компания несет ответственность по каждому заключенному с клиентами договору. Обманутый потребитель вправе обратиться в суд, ему возместят материальный и моральный ущерб, все издержки, то есть накажут недобросовестных специалистов рублем. Юридические услуги не лицензируются, следовательно, невозможно отозвать и лицензию.

Комментарий

Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области:

- Мошенники пользуются дремучей правовой безграмотностью граждан. Знать все действительно невозможно, но надо быть бдительными. Узнайте, сколько лет фирма на рынке, почитайте отзывы о ней и ее специалистах. Не стесняйтесь спросить у юриста, какие подобные дела он вел и с каким успехом, а затем не поленитесь перепроверить эту информацию по различным источникам, включая Интернет. Если вы уже заключили договор и видите, что его условия не выполняются, смело обращайтесь в суд.

Не по поручению

В Челябинской области правоохранители фиксируют новые попытки нажиться на доверчивости жителей. Злоумышленники проводят "веерную рассылку" писем от имени государственных органов, расклеивают объявления или звонят по телефонам в надежде на то, что на сотню горожан найдется десяток особо легковерных, согласных заплатить "по первому требованию".

В конце января тревогу забили в областном управлении Роспотребнадзора, несуществующие сотрудники которого советовали предпринимателям, работающим в сфере торговли и услуг, за скромную сумму в 15 тысяч рублей заказать оформление "Уголка потребителя".

Предложения поступали от имени отдела юридического обеспечения, занимающегося проверками, но, как сообщили в ведомстве, его сотрудники "не оказывают субъектам предпринимательской деятельности каких-либо возмездных услуг, не рекламируют какие-либо товары (работы, услуги) и не осуществляют их реализацию".

Чуть позже с аналогичным обращением выступили представители Регионального оператора капремонтов. В Миассе на подъездах жилых домов стали появляться объявления с требованием срочно перечислить на некий счет 243,56 рубля за капитальный ремонт здания.

Листовки были отпечатаны на обычной бумаге, да еще с ошибками. Причем уже в шапке содержалась фраза, насторожившая бы любого мало-мальски знающего законы человека: "Не срывать! Данное действие является умышленной порчей чужого имущества и наказывается по статье 167 УК РФ".

- Призываем южноуральцев не поддаваться на провокации, - сообщил руководитель Фонда капремонта Вадим Борисов. - Сотрудники нашего ведомства не ходят по квартирам с просьбой оплатить взносы и не расклеивают объявления сомнительного содержания на подъездах. Ежемесячный размер взноса по каждому объекту недвижимости рассчитывается индивидуально в зависимости от площади помещения.