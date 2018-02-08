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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале придумали способ борьбы с водителями, мешающим "скорым"

Текст: Екатерина Призова

В Свердловской области усилят контроль над соблюдением ПДД, связанных с автомобилями экстренных служб. Цель - добиться прибытия "скорой" за прописанные правилами 20 минут и исключить ситуации, когда автомобилям неотложки создают помехи на дороге.

На Урале уволили сотрудника ГИБДД, задержавшего "скорую"

Начальник управления ГИБДД области Юрий Демин предложил руководству Станции скорой медецинской помощи Екатеринбурга оснастить служебный транспорт средствами видеофиксации, которые будут вести непрерывную запись.

"Если нам будут предоставлять видеоматериалы, подтверждающие, что машину "скорой" с включенным сигналом не пропустили, то мы сможем наказывать конкретных водителей, нарушающих правила дорожного движения", - цитирует главу управления департамент информполитики губернатора.

По мнению эксперта, если шоферы будут знать о неотвратимости наказания за такое поведение на дороге, то и вести себя по отношению к машинам "скорой" будут иначе. В конечном итоге, это может спасти чью-то жизнь.

Жителя Екатеринбурга осудили за нападение на "скорую"

Напомним, сегодня на повестке дня не только нападения на медиков, но и автомобильное хамство: нередки случаи, когда автомобиль, едущий к больному, не пропускают на дороге или во дворе. Один из самых вопиющих случаев произошел 10 января 2017 года в Петропавловске-Камчатском: бригада медиков констатировала смерть молодого человека, вовремя помочь которому помешал перекрывший проезд автомобиль.

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