Свердловский угрозыск поймал "на живца" татуировщика-убийцу

Сотрудники свердловского угрозыска в ходе спецоперации задержали в Краснодаре подозреваемого в убийстве продавщицы, матери двоих детей.

Тело женщины было обнаружено 9 ноября 2017 года в одной из деревень Белоярского района на Среднем Урале. Из дома пропали сотовый телефон и золотые украшения.

"Сыщики установили, что накануне смерти погибшая была не одна. Это подтверждали съемки с видеокамер: женщина и мужчина заходят в дом вместе, выходит он один. С кавалером, предлагавшим услуги по рисованию татуировок, дама познакомилась в интернете. Когда они встретились, возник конфликт, который и закончился убийством. Органы внутренних дел вышли на след подозреваемого, но он скрылся: сначала "залег на дно" в Екатеринбурге, потом перебрался в Пермь, Москву, Сочи, и лишь после этого - скрылся в частном секторе Краснодара", - рассказывает начальник пресс-службы полицейского главка Среднего Урала Валерий Горелых.

Передвигался по стране на попутках, в разных городах предлагал услуги татуировщика и отделочника, а когда клиенты отвлекались, выносил из домов ценные вещи.

"Оперуполномоченные решили ловить подозреваемого "на живца": дали объявление в интернете о желании сделать тату. Злоумышленник, заподозрив неладное, целую ночь прятался в частном секторе в одном белье, ждал, что у силовиков в засаде сдадут нервы. В Екатеринбург подозреваемого (который, кстати, уже имеет четыре судимости за кражи и мошенничества) этапировали самолетом. Сейчас он помещен в СИЗО-1", - сообщил полковник Горелых.