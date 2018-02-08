Решения Верховного Суда

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. признан не действующим со дня вступления решения суда в законную силу подпункт "а" пункта 9 Порядка и сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г.

N 938/пр, в части, допускающей в качестве основания для отказа во внесении изменений в реестр и возврата заявления несоответствие заявления и документов требованию, установленному подпунктом "г" пункта 5 данного нормативного правового акта - отсутствие судебных споров по вопросу определения лица, правомочного осуществлять управление многоквартирным домом, сведения о котором указаны в заявлении.

Решение суда вступило в законную силу 21 декабря 2017 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 ноября 2017 г. признан не действующим со дня вступления решения суда в законную силу абзац шестнадцатый пункта 10.4 Положения о национальном парке "Мещерский", утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 июня 2017 г. N 320, в части допустимости строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации хозяйственных и жилых объектов, в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с производственной деятельностью собственников, владельцев и пользователей земельных участков, не изъятых из хозяйственной эксплуатации и расположенных в границах национального парка.

Решение суда вступило в законную силу 9 января 2018 г.