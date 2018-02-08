Ростуризм попросил не завышать цены на аренду жилья для болельщиков ЧМ

Ростуризм разработал памятку по вопросам сдачи внаем жилья болельщикам чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

Она должна помочь сдать жилье на законных основаниях и избежать неприятных неожиданностей, считают в Ростуризме.

В ней изложены права и обязанности арендодателей по соблюдению требований к сдаваемому внаем жилью, по регистрации арендаторов в отделах по вопросам миграции УМВД и по уплате налогов. И рекомендации по недопущению необоснованно завышенных цен при сдаче жилья болельщикам.

Ростуризм направил ее региональным властям для распространения среди арендодателей в городах, где пройдут матчи.