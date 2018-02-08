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Рубрика: В мире

СМИ: Военнослужащие Украины отказались от воинского приветствия УПА

Текст: Игорь Дунаевский

Многие служащие ВСУ не согласны с планами правительства вернуть воинское приветствие "Слава Украине - героям слава", которое использовалось украинскими националистами во времена Второй мировой войны. Об этом свидетельствует опрос среди военнослужащих, проведенный порталом Страна.ua.

Так, сержант по имени Владимир сказал на вопрос о новом приветствии: "У нас не УПА, у нас украинская армия. Мой дед меня не поймет - он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия - это государство. И она должна быть в стороне от политики. А от этого приветствия политикой несет на версту".
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Другой боец, Юрий В., служащий в зоне АТО считает, что "старое приветствие ближе к телу". "В тылу явно думают, что от того, что на передке будут кричать "Слава Украине - героям слава", мы будем воевать лучше, - рассуждает он. - То береты меняют, то приветствия. Пусть лучше займутся улучшением снабжения, обучением армии - не на бумаге, а в реальности, и ворье из штабов пересажают. И все наладится".

Капитан Ярослав К. из фронтовой разведки посетовал, что "в вооруженных силах далеко не все герои". "Видел не раз в 2014 году, как целыми ротами тикали с передка, - рассказал он. - Сейчас такого уже нет, но до героев большинству еще далеко. Будет смешно, когда тыловые и штабные друг друга будут приветствовать "Героям слава".

При этом часть опрошенных военнослужащих высказались за то, чтобы "Слава Украине - героям слава" заменило "Здравия желаем" в качестве воинского приветствия.

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