Татьяна Москалькова получила в 2017 году более 40 тысяч жалоб

41 840 жалоб и обращений поступило омбудсмену Татьяне Москальковой в 2017 году. Среди жалоб лидируют обращения, связанные с нарушением уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и жилищных прав. По словам Москальковой, эффективность рассмотрения обращений удалось повысить на 30 процентов. В результате оказались защищены права примерно 250 тысяч человек. 106 должностных и юридических лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. По итогам работы Татьяна Москалькова представила основные положения своего будущего ежегодного доклада.

О лишенных гражданства

Омбудсмен предложила собрать межведомственную комиссию и создать четкий реестр граждан, оказавшихся без паспортов. И подойти к делу дифференцировано: кто-то получил свой паспорт незаконно, а кто-то пострадал по вине госслужбы: в 90-е годы службы ФМС выдавали паспорта с ошибками, в ходе дальнейших проверок их аннулировали, и люди остались без основного документа, на восстановление которого часто приходится тратить несколько лет. Омбудсмен также призвала пересмотреть законодательство о въезде и выдворении иностранцев с территории России. В результате незначительных нарушений рушатся семьи, а молодые люди не могу закончить обучение в России.

Больше всего омбудсмену жалуются на уголовное законодательство и жилищные проблемы

О приемных семьях

Татьяна Москалькова высказалась против огульных проверок семей с приемными детьми. По ее мнению, сегодня есть другие механизмы - без вторжения в семью - выявить тех, кто решился на усыновление с целью заработать деньги. Но "это единицы по сравнению с масштабами пользы и добра, которые приносит институт приемной семьи", - подчеркнула Татьяна Москалькова. Правильная государственная политика, считает она, позволила заинтересовать людей забирать детдомовцев в семьи, и проверку таких семей надо проводить деликатно.

О тюрьмах и заключенных

В 2017 году выросло число жалоб, присланных омбудсмену из мест лишения свободы, в частности из колоний в Карелии и Мордовии. Она также отметила, что подобные учреждения бывают и "очень высокого уровня" и похвалила женскую колонию в Вологодской области "с занавесками на окнах". К сожалению, законодательство сегодня не позволяет переводить человека из колонии в колонию, чтобы он находился поближе к месту жительства родственников, а те могли бы его навещать. "И это очень большая беда. У людей даже со средним заработком нет возможности доехать из Москвы в Архангельск, в Карелию, из Чечни - в Красноярский край. И таким образом разрываются социальные связи, не говоря уже о нравственных страданиях, которые переживают люди", - цитирует Татьяну Москалькову агентство Интерфакс. Она также попросила Госдуму принять поправки, обязывающие суды освобождать смертельно больных заключенных.

О сотрудничестве с украинским омбудсменом

Омбудсмен надеется на подписание нового меморандума о сотрудничестве с омбудсменом Верховной рады Украины Валерией Лутковской. Над этим соглашением сейчас идет работа. Взаимодействие с правозащитными институтами и украинским омбудсменом уже дало "свои положительные результаты", подчеркнула Москалькова.