У Ксении Собчак есть несколько квартир, Bentley и более 400 млн рублей

Ксения Собчак оказалась самым состоятельным кандидатом в президенты России. У нее есть дом, несколько квартир, автомобиль Bentley и более 400 миллионов рублей на трех десятках банковских счетов.

Декларацию о ее доходах в четверг обнародовал Центризбирком вместе с постановлением о регистрации в качестве кандидата. Документ публикует "Российская газета".

Согласно декларации, Собчак за последние шесть лет заработала 403 млн 855 тыс. 489 рублей. Источники доходов - зарплата на радио "Серебряный дождь" и телеканале "Дождь", в ИД "Глобал медиа групп", а также доходы от вкладов и ценных бумаг, от предпринимательской деятельности, от продажи имущества, выплаты по договорам гражданско-правового характера, гонорары, и приз победителя программы "ТНТ-Телесеть".

Кроме того, телеведущая владеет земельным участком в 297 кв.м. и жилым домом площадью 353,7 кв. метров в Московской области, двумя квартирами в Москве 268,1 кв.м. и 74.4 кв.м. Также у нее есть треть доли в квартире в Санкт-Петербурге площадью 245,7 кв.м. В собственности у кандидата есть также "иное недвижимое имущество": 8 помещений - 74,5 кв.м., 53,7 кв.м., 43,6 кв.м., 189,2 кв.м., 83,7 кв.м., 15,6 кв.м. и 15,7 кв.м. в Москве, а также две трети доли в помещении площадью 122,5 кв.м. в Санкт-Петербурге.

Кроме того, у Собчак имеется автомобиль Bentley Continental GT speed 2008 года выпуска. - уточняется в документе. На 28 счетах в различных банках телеведущая держит чуть более 417 миллионов рублей в виде вкладов. Кроме того, у нее есть инвестиционный пай в размере почти 1,5 миллиона рублей в "Управляющей компании Альфа-Капитал".

Ее супруг, актер Максим Виторган за тот же период заработал 10,2 млн рублей. Эти средства были получены в виде зарплаты в "Другом театре", "Театре Квартет и", и в виде выплат по договорам гражданско-правового характера. У Виторгана в собственности две квартиры в Москве площадью 47 кв.м. и 61,7 кв.м., и автомобиль Toyota Camry 2012 года выпуска. На его семи банковских счетах он хранит 3 миллионов 981 тысяча рублей в виде вкладов.

В декларациях обоих супругов, согласно данным ЦИК, выявлены неточности. У Ксении Собчак есть еще два счета в "Сбербанке" на общую сумму 392 тысячи рублей, а также 10% в ООО "Бессер". У ее супруга незадекларированы несколько выплат в размере от одной до 120 тысяч рублей и четыре счета в АО Райффайзенбанк на общую сумму в 94,5 тыс. рублей.

Ксения Собчак в четверг получила удостоверение кандидата на должность президента России.