В госдепе заявили о желании США восстановить отношения с Россией

США желают восстановить отношения с Россией. К этому Белый дом подталкивает необходимость решать проблемы, которые являются общими для двух стран.

"Я бы сказала, что отношения [США и России] сложные и запутанные", - сказала в четверг, 8 февраля, официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, которую цитирует РИА Новости.

Она напомнила слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что в настоящий момент эти отношения находятся "в самой низкой точке".

"Мы бы хотели восстановить эти отношения", - сказала Науэрт. По ее словам, есть много сфер, которые вызывают взаимную озабоченность Москвы и Вашингтона.

КНДР - одна из таких проблем, уточнила представитель госдепа.