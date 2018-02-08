В Госдуме предложили узаконить электронные университеты

Темпы развития индустрии дистанционного обучения по интернету в стране пока уступают общемировым. Чтобы это исправить, в Госдуме предложили законодательно закрепить новую категорию вузов - "открытый университет" или "электронной университет".

С идеей о разработке такого закона выступил комитет Госдумы РФ по образованию и науке.

"В наиболее развитых странах электронные университеты насчитываются десятками. И они ведут активную работу не только со своими гражданами, но и гражданами других государств", - отметил первый зампред комитета Олег Смолин в ходе заседания. Объем рынка электронного обучения в 2015 году составил 107 миллиардов долларов. И если на Европу приходится 42 процента этого рынка, то на Россию - не более 1 процента.

Кроме того, депутаты рекомендовали правительству РФ рассмотреть вопрос о создании специальной комиссии по развитию индустрии электронного обучения. Кабмин также должен создать систему стимулов для внедрения дистанционных образовательных технологий и обеспечить "стопроцентный доступ общеобразовательных организаций к широкополосному интернету".