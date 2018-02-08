В Канаде официально утвержден "гендерно нейтральный" гимн

Гимн Канады официально стал "гендерно нейтральным". Соответствующий закон получил королевскую санкцию. Документ подписала Жюли Пейетт - генерал-губернатор страны. "Отныне женщины этой страны будут по-настоящему отражены в словах национального гимна. Это изменит ход нашей истории", - заявила министр по вопросам канадского наследия Мелани Жоли.

Напомним, в конце января Сенат Канады разрешил внести изменения в национальный гимн. В англоязычной версии заменили два слова. Вместо "патриотизм - удел всех твоих сынов" теперь в строчке "патриотизм - удел всех нас".

Патриотическая франкоязычная песня была написана в 1880 году. Спустя 28 лет появилась ее английская версия, а официально "О, Канада" стала гимном страны в 1980 году. До этого использовался гимн Великобритании "Боже, храни королеву". Об этом сообщает ТАСС.