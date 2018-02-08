В Нидерландах задержали обвиняемого в хищении в РФ около 600 млн рублей

В Нидерландах полиция задержала мужчину, который находился в федеральном розыске по делу о мошенничестве. По данным следствия, ущерб от его противоправной деятельности в России составил 570 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками МВД России установлено, что злоумышленник, являясь руководителем одной из кредитных организаций, совместно с соучастниками заключал кредитные договоры с так называемыми техническими заемщиками - компаниями, не осуществлявшими реальную финансово-хозяйственную деятельность", - пояснила суть мошеннической схемы Волк.

По ее словам, сейчас министерство предпринимает меры для экстрадиции в Россию.

Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о бывшем председателе совета директоров обанкроченного "Витас-банка" Василии Баринове. В его отношении суд заочно принял решение о заключении под стражу.