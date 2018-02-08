Кони-Айленд, 50-е. В доме Хампти (Джеймс Белуши) появляется взрослая дочь от первого брака Кэролайн (Джуно Темпл) - ей надо укрыться от экс-бойфренда, связанного с мафией. Жена Хампти Джинни (Кейт Уинслет) встречает девушку без восторга, но вскоре ей становится не до Кэролайн: у Джинни вспыхивает роман с пляжным спасателем - и писателем - Мики (Джастин Тимберлейк).

Все-таки интересные времена нынче в Голливуде! Вот, например, выходит "Колесо чудес" - один из лучших фильмов прошлого года, самое масштабное за пятилетку высказывание классика американского кино. Но западная критика кривится, "Оскар" и другие престижные премии делают вид, что фильма не существует, в США он проходит максимально незаметно. Поводом для такого отношения стало вовсе не качество "Колеса чудес" - оно, повторюсь, высочайшее, а истерика на почве сотрясающих Америку секс-скандалов. На волне "вайнштейнгейта" припомнили все хорошее и Вуди Аллену, которого его бывшая жена Миа Фэрроу еще в начале 90-х обвинила в растлении их малолетней приемной дочери. Аллен всегда отрицал все обвинения, и до поры к высказываниям Фэрроу все относились как к попыткам брошенной женщины насолить бывшему мужу. Но сейчас к бездоказательным высказываниям дам относятся с повышенным вниманием. Комсомольское собрание Голливуда с небывалым усердием принялось Аллена уничтожать. И вот уже всем кажется безобразным, что от Фэрроу режиссер много лет назад ушел к ее приемной дочери от предыдущего брака Сун-И (она была на тот момент совершеннолетней). Дошло до того, что артисты следующего фильма Аллена во главе с Гретой Гервиг и Тимоти Шаламе публично прокляли режиссера и перечислили свои гонорары в фонд помощи жертв сексуального насилия.

Кейт Уинслет выдает перформанс всей своей жизни в роли женщины, ради иллюзии пустившей жизнь под откос

Особенно обидно, что жертвой этой травли стал не только Аллен, но и замечательные артисты "Колеса чудес". Кейт Уинслет тут выдает едва ли не перформанс всей своей жизни - молодую женщину, пустившую жизнь под откос ради иллюзии, взрывной микс из Эммы Бовари, Бланш Дюбуа и героинь Юджина О Нила. Только ради игры Уинслет стоит бросить все и бежать смотреть это кино. В нормальное время актриса обязательно получила бы номинацию на "Оскар", а то и премию за лучшую женскую роль - дали ведь статуэтку Кейт Бланшетт, работавшую на том же уровне в фильме "Жасмин". Но нет, место Уинслет в номинации заняла Мерил Стрип. Нужно трезво отдавать отчет: эту великую актрису номинировали исключительно за антитрамповский активизм, ничего особенно выдающегося в "Секретном досье" она не показывает. С остальными номинациями история похожая. Протестующая против Аллена Грета Гервиг, например, сняла более чем посредственный фильм "Леди Берд". Но по женской квоте и за совпадение с генеральной линией партии теперь претендует на награду в категории "Лучший режиссер".

Нам, однако ж, ничего не мешает наплевать на сбрендивший голливудский истеблишмент и отдать должное Вуди Аллену - в конце концов, в Европе в последние 20 лет его любили куда больше, чем на родине. Любой поклонник Аллена заметит, что "Колесо чудес" - самый личный из последних его фильмов. Он по-прежнему выступает в фирменной роли пересмешника, мастерски жонглирующего сюжетными твистами и смыслами литературных и киношных трагедий. Но в "Колесе чудес" компанию Гюставу Флоберу и Теннесси Уильямсу составляют биографические детали жизни самого Аллена. Аллен, всю жизнь воспевавший Манхэттен, рос в окрестностях Кони-Айленда. В попытке забраться на колесо обозрения (здесь - метафора человеческого существования) и отправиться во времена своей юности, когда романтически настроенный юнец стал причиной жизненного краха двух женщин, сложно не увидеть отсылки к истории самого режиссера. В сконструированном Алленом любовном треугольнике мужчина пытается уйти от любовницы к ее падчерице: самая красноречивая деталь. После просмотра невозможно отделаться от мысли, что "Колесо чудес" для режиссера - пессимистическое подведение итогов. Своего рода исповедь, где автор, пусть ерничая, констатирует, что жизнь - не столько бессмысленная трагедия, сколько постоянно повторяющаяся круговерть мелочных страстей, аттракцион самого пошлого свойства.

Нелепейшая из претензий, которую пришлось услышать по отношению к "Колесу чудес", - что это, мол, несмешная комедия. Будто при просмотре "Жасмин" или "Матч-Пойнта" кто-то от смеха надорвал живот. Лучшие фильмы позднего Аллена именно такие - едкие, мрачные и совершенно блестящие, что бы там ни пел хор возмущенных посредственностей, которому, надеюсь, еще выпадет шанс извиниться перед Алленом, пока он жив.