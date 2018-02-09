200 тысяч лучших итальянских песен стали бесплатными

Министерство культуры Италии создало сайт, на котором выложены более 200 тысяч самых известных итальянских композиций - от оперы до неаполитанских песен.

Пользователи могут бесплатно послушать несколько тысяч треков, предоставленных Центральным институтом звукозаписи и аудиовизуального наследия Италии. В каталоге представлена итальянская музыка 1900-2000 годов. Композиции разделены географически, хронологически и по темам.

На сайте можно найти традиционные песни, послушать политические композиции первой половины 20-ого века, сборники итальянских каверов на иностранные песни, а также итальянские оригиналы хитов, которые прогремели на весь мир.