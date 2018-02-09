Активистку Femen оштрафовали на 100 евро за оскорбление Порошенко

Активистка Femen оштрафована на 100 евро за оскорбление президента Украины Петра Порошенко. Девушка обнажила грудь и протестовала против участия политика в важнейшем светском мероприятии года, 62-ом Венском балу, сообщает телеканал Oe24.

Дама выскочила на красную дорожку, когда на ней появился президент Порошенко в сопровождении президента Австрии Александра Ван дер Беллена. На груди у нее было написано нецензурное выражение в отношении украинского лидера. Стражи порядка скрутили возмутительницу спокойствия, накинули на нее пальто и выпроводили из помещения.

Представитель полиции подтвердил, что 25-летняя Алиса Виноградова задержана за нарушение общественного порядка и правил приличия и должна выплатить штраф в размере 100 евро. На происшествие в Вене откликнулись многочисленные пользователи социальных сетей. Они считают, что президент Украины прибыл на "бал во время чумы" и пожелали главе государства проявлять больше заботы о населении, которое находится в стесненных обстоятельствах.