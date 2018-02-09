Apple подтвердила кражу старого кода iPhone

В интернет просочился код загрузчика iBoot, относящийся к устаревшей версии операционной системы iOS 9. Об этом заявили представители компании Apple.

"Старый код трехлетней давности, по всей видимости, попал в интернет, - говорится в сообщении. - Однако безопасность наших продуктов не зависит от секретности исходного кода. Существует множество аппаратных и программных уровней защиты, и мы просим пользователей своевременно обновлять ПО".

Как уточняет CNet, под управлением iOS 9 и более старших версий работает лишь семь процентов яблочных гаджетов. Несмотря на это, Apple намерена добиться удаления кода загрузчика с сайта GutHub.

По словам эксперта компании Tinfoil Security Майкла Бороховски, большинство уязвимостей, которые взломщики найдут в коде iBoot, являются неактуальными.

Напомним, что Apple поощряет деятельность "белых хакеров", предлагая награду за поиск ошибок в коде iBoot - 200 тысяч долларов.