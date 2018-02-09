Число бюджетных мест в магистратуре резко сократится в 2019 году

Министерство образования и науки сократит число бюджетных мест по программам магистратуры в российских вузах на 76 тысяч - примерно в полтора раза - к 2019 году. Это следует из приказа главы министерства Ольги Васильевой от 29 января 2018 года, который в пятницу, 9 февраля, был опубликован на сайте Минобрнауки.

В итоге общее число бюджетных мест в 2019 году составит 549 тысяч, включая 312 тысяч на обучение бакалавров, около 129 тысяч - магистров, 77 тысяч - специалистов, примерно по 15 тысяч - аспирантам и студентам ординатуры, около пятисот мест - для прохождения так называемой ассистентуры-стажировки.

Отметим, что в 2018 году за счет бюджета в вузах смогут учиться 625 тысяч человек.