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09.02.2018 13:15
Рубрика: "Родина"
Проект: Журнал "Родина"

Что творит Жуковский!

Сегодня 235 лет со дня рождения Василия Жуковского, которого славил Александр Пушкин
Текст: Артем Локалов
Портрет Василия Жуковского работы Ореста Кипренского. 1815 год. Третьяковская галерея Фото: wikimedia.org Портрет Василия Жуковского работы Ореста Кипренского. 1815 год. Третьяковская галерея Фото: wikimedia.org
Портрет Василия Жуковского работы Ореста Кипренского. 1815 год. Третьяковская галерея Фото: wikimedia.org

Именно стихи Жуковского стали словами первого официального гимна Российской империи - это первые строфы, которые были напечатаны в журнале "Сын отечества" в 1815 году под названием "Молитва русского народа". Первый гимн Российской империи некоторые называли "Молитвой русских".

Гимн со словами Жуковского (он тоже начинался словами "Боже, царя храни", но продолжался - "Славному долгие дни...") являлся государственным гимном России до 1833 года. Тогда его сменили на "Боже, Царя храни!" (дальше - "Сильный державный..."), просуществовавшим до 1917-го.

Жуковский оказал большое влияние на русскую культуру. В том числе, на Александра Пушкина, который посвящал ему стихи:

Ты прав, творишь ты для немногих,

Не для завистливых судей,

Не для сбирателей убогих

Чужих суждений и вестей...

Фото: Ekaterina Grub
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Одним из самых известных стихотворений Жуковского стало "Певец во стане русских воинов", где он славил воинов¸ а не вождей. А в своей поэме "Светлана" Василий Андреевич, один из основовположников романтизма в русской поэзии, создал первый классический портрет русской женщины.

Жуковский стал учителем не только для Пушкина, он преподавал русский язык будущему императору Александру II. Причем составил программу так, что она считается прообразом начального, среднего и высшего образования. То есть системы, которая долгое время существует в стране.

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