Европарламент проголосовал за отмену перехода на летнее время

Европарламент принял резолюцию с требованием отказаться от перевода Евросоюза на летнее и зимнее время, сообщает РИА Новости.

"Принята резолюция, призывающая Еврокомиссию прекратить практику перевода часов. Научные исследования не показали положительного эффекта, напротив, зафиксированы негативные моменты для здоровья человека, сельского хозяйства и безопасности дорожного движения", - пояснили парламентарии.

Депутаты в ходе сессии призвали Еврокомиссию провести тщательный анализ последствий перехода на летнее время, приняв во внимание сохранение единого подхода в ЕС. Между тем за отмену перехода Евросоюза на летнее и зимнее время высказалась лишь Финляндия. В ноябре 2017 года парламент страны отклонил гражданскую инициативу о смене времени, так как этот вопрос должен решаться на уровне Брюсселя.

В Евросоюзе переход на летнее и зимнее время регламентирует директива Европейского парламента и Совета ЕС 2000/84/EG. Она устанавливает, что летнее время вводится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.