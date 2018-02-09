Европу ждет дефицит газа и рост цен на него

Уже через год наша страна может нарастить долю на европейском газовом рынке до 40 процентов. При этом страны Европы должны готовиться к тому, что на этом рынке может возникнуть дефицит топлива и к увеличению цен на него, сказал зампред правления "Газпрома" Александр Медведев агентству Reuters.

Он уточнил, что, по мнению многих аналитиков, страны Европы столкнутся с газовым кризисом и резким повышением цен на "голубое топливо". Они просчитались, решив, что им не понадобится дополнительный газ, а если и возникнет потребность, то ее можно будет удовлетворить с помощью других источников, не из России. Поскольку поступление "голубого топлива" из США будут "скромными, дорогими и в основном пойдут в Азию". В тоже время наша страна может поставить нужный объем газа Европе даже при росте его экспорта в Китай, продолжил Медведев.

Он также сказал, что странам Европы нужно решить сейчас, кто обеспечит дополнительный спрос на "голубое топливо" после 2025 года. Но энергетического диалога между ними и Россией нет.

Кроме того, даже после запуска "Северного потокв-2" и "Турецкого потока" их объемов будет недостаточно для компенсации предстоящего дефицита, да и СПГ не решит проблему.

В прошлом году доля "Газпрома" на рынке Евросоюза составила 34,7 процента.