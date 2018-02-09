Гребенщиков и "Аквариум" выпустили первый сингл с альбома "Время N"

Релиз нового альбома, о котором Борис Гребенщиков уже рассказывал в интервью "РГ", назначен на 16 февраля. А пока БГ и "Аквариум" выбрали первую песню для представления долгожданной премьеры.

"На ржавом ветру" - напористый средне-темповый трек с колючими, будто скрежещущими гитарными проигрышами и с пронизывающими насквозь завываниями холодного ветра, которые имитирует флейта. А вокал самого БГ - снова взволнованный и встревоженный наговор под музыку, заставляющий внимательнее вслушиваться в каждую строчку этого неравнодушного и образного музыкального повествования.

При этом в песне звучат и экзотические для нас инструменты, в частности саз и дарбука, которые БГ ездил записывать в Израиль, с музыкантами из этой страны. А на саксофоне сыграл легендарный Мел Коллинз, игравший еще с Алексисом Корнером, Rolling Stones и Pink Floyd.

Грядущее "Время N" - продолжение трилогии, начатой дисками "Архангельск" и "Соль". Как сообщил Борис Гребенщиков обозревателю "РГ": "Все эти песни - про сегодня".

Из треков альбома регулярно звучит на концертах только драматичная баллада "Песни нелюбимых". Она была написана еще в 2016 году и уже выходила отдельным синглом, вместе с песнями "Собачий вальс" и "Пыль". Все остальные - абсолютно новые. Ожидается, что вначале "Время N" выйдет в формате цифровой загрузки, а затем уже и на компакт-диске.

Кстати

"Время N" первый альбом Бориса Гребенщикова с 2014 года, когда состоялся релиз "Соли". С тех пор у лидера "Аквариума" выходили только синглы - сольные или в составе группы.