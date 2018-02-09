Индексы РТС и МосБиржа опустились до январских минимумов

На открытии торгов индекс РТС упал ниже 1200 пунктов, снижение составило 1,84 процента, и зафиксировался на отметке в 1188,38 пункта.

Это достаточно заметное снижение, так как в последний раз индикатор находился на таком уровне более месяца назад, 4 января 2018 года. Индекс МосБиржи также демонстрирует негативную динамику, впервые с 5 января он упал ниже психологической отметки в 2200 пунктов, опустившись до 2195 пунктов, снижение составило 1,43 процента по данным на 11:22 по московскому времени. Причиной снижения стала реакция российских торговых площадок на происходящее за океаном - в Новом Свете началась вторая волна коррекции-падения индексов.

Что касается валютных торгов, то там курс доллара по отношению к рублю падает, а евро, наоборот, укрепляется. В целом же ситуация на валютных торгах вполне стабильная в ожидании решения по ставке ЦБ.

"Пока данное движение укладывается в рамки коррекции, фундаментальных поводов для масштабных распродаж нет. Эту версию подтверждает и динамика цены на золото. Обычно в периоды кризиса инвесторы уходят в защитные активы, в том числе в золото, но вчера золото преимущественно снижалось", - комментирует открытие торгов аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.