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В мире
09.02.2018 20:04
Текст: Артур Нанян

Иран обиделся на организаторов Олимпиады из-за смартфонов

Представители Ирана остались недовольны организаторами зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане из-за того, что не получили в подарок смартфоны, сообщает Businessinsider. Телефоны с информацией об Играх были предложены всем участникам соревнований, кроме атлетов из Ирана и КНДР (обе страны подпадают под международные санкции).

В МИД Ирана подобный шаг сочли неэтичным и вызвали посла Южной Кореи. Кроме того, там пригрозили серьезными проблемами для торговых отношений между Ираном и компанией, выпустившей смартфоны для олимпийцев.

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В случае, если Южная Корея не принесет извинения и не отменит это решение, Иран полностью откажется от любой продукции компании, производящей такие смартфоны. С таким заявлением, по данным иранских СМИ, выступил министр иностранных дел этой страны Джавад Зариф.

Напомним, сегодня состоялась официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2018. Закончится турнир 25 февраля.

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