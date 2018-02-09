Корреспондент "РГ" увидел церемонию открытия Игр глазами обычного зрителя

Просмотр соревнований или уже тем более церемонии открытия Олимпиады для журналиста, со специальных выделенных мест, очень сильно отличается от того, что видит и испытывает обычный посетитель. А потому мы с моим коллегой решили изучить церемонию открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане с этих двух разных углов. Мне досталась доля "обычного зрителя", что позволило увидеть все несколько иначе.

Национальный колорит, которым организаторы обещали наполнить всю церемонию открытия ОИ-2018, прочувствовался еще задолго до начала мероприятия. Толпы зрителей, которые волнами выплескивались с железнодорожного вокзала станции Чинбу, от которой ближе всего до главного стадиона Пхенчхана, были изрядно удивлены, когда уже в холле станции увидели десятки журналистов, вооруженных "дальнобойными" объективами и профессиональными кинокамерами. Впечатлил также мощный кордон из вежливых, но непреклонных полицейских, которые не давали отклониться в сторону.

Впрочем, как выяснилось, репортеры жаждали увидеть отнюдь не рядовых посетителей, а делегацию из Северной Кореи, в составе которой была младшая сестра Ким Чен Ына. Ходили слухи, что северокорейцы, которые прилетели в этот же день утром прямым рейсом их Пхеньяна, будут добираться до Пхенчхана на поезде, как обычные зрители. Оставив журналистов дожидаться "сестру Кима", людская волна выплеснулась на привокзальную площадь, где нас ждал новый корейский сюрприз. Перед нами выскочил самый настоящий "корейский Чингачгук" - разодетый в одежду американских индейцев местный житель - и истошно закричал в мегафон по-английски: "Веруйте в Бога! Христос любит вас! Если не верите, то попадете в ад!" Тут же к нам подбежал его "коллега по цеху", хотя и без одеяния в перьях, и стал раздавать брошюры, опять вспомнив про "прямую дорогу в ад", если мы вдруг осмелимся отказаться от того пути, на который нас наставляли эти оголтелые проповедники. Это все немного удивило иностранцев, но не испугало, а скорее развеселило.

Затем на пути к главному олимпийскому стадиону Пхенчхана встретились еще несколько "идейных борцов". Одни стояли с плакатами "Олимпиада мира! Трамп и Абе - убирайтесь прочь с Земли!", а другие наоборот размахивали флагами США, Южной Кореи и еще почему-то Израиля, крича о "коммунистической опасности", "преступной правящей клике КНДР", требуя немедленно вернуть делегацию Северной Кореи в Пхеньян.

Организаторы сумели на этом этапе эффективно справиться со своими обязанностями несмотря на работу в таких напряженных условиях, когда помимо "гостей из Страны чучхе" на церемонию открытия ехали в общей сложности еще 15 высокопоставленных зарубежных делегаций, среди которых были премьер-министр Японии Синдзо Абе и вице-президент США Майк Пенс. Всех зрителей оперативно погрузили в десятки специально пригнанных автобусов-шаттлов, доставивших нас до окрестностей стадиона. Попытки волонтеров быстро загнать всех зрителей на стадион, чтобы они за час до официального начала уже сидели на своих местах, не увенчались успехом. Зрители быстро разбежались по закоулкам небольшого селения, где теперь главной достопримечательностью безусловно является олимпийский стадион. Перекусив в кафе и небольших ресторанчиках сытые и подобревшие зрители уже были покладисты и потянулись к стадиону, не забывая фотографировать просто все - от урн и светофоров до красивой иллюминации на улицах города, а также делать многочисленные селфи с каждым столбом Пхенчхана.

Народу было достаточно много - стадион рассчитан на 35 тысяч человек, но корейцы организовали досмотр и контроль на входе весьма эффективно. Но на пути непосредственно к арене посетителей ждали еще несколько соблазнов, которые пытались заставить забыть нас о церемонии открытия - это и большой салон Samsung Electronics с последними новинками электроники и громадный магазин олимпийской атрибутики и еще ряд подобных заведений. Большое количество зрителей заворачивали в магазин атрибутики. Одни заходили просто погреться, учитывая весьма прохладную погоду, а другие сметали с прилавков все. Особенно китайские гости увлеченно скупали самые разные вещи с олимпийской символикой.

В конце концов мы добрались-таки до своих мест. Погода хотя накануне и напугала морозами, но в день церемонии открытия решила сжалиться. Был небольшой "минус", весьма холодный ветер, но в целом "обещали, что будет гораздо хуже". Приготовленные и аккуратно положенные организаторами на каждое сидение "наборы для выживания в стужу", состоявшие из накидок, одеял, шапок, сувениров и прочих полезных вещей, действительно помогли согреться.

Сама церемония, которую многие уже увидели по телевизору, оставила у находившегося на трибуне вашего покорного слуги смешанное впечатление. С одной стороны, корейцы действительно в сюжет церемонии включили как историю, так и современность и будущее Кореи. Часто бывали весьма эффектные игры со светом, огнями, оригинальные какие-то номера, детали. Но в то же время появилось ощущение, что организаторы либо были несколько стеснены в средствах или хотели показать просто "достойное" открытие ОИ, не стремясь чем-то особо поразить. Шоу было неплохим, но не выдающимся, не хватало порой масштабности, но были все же некоторые оригинальные отдельные сценки и ходы. Свой креативный подход в этот вечер продемонстрировал даже лидер Южной Кореи. Как пошутили потом сами корейские СМИ, президент Мун Чжэ Ин подготовил "олимпийский сюрприз" вице-президенту США и младшей сестре Ким Чен Ына, усадив их недалеко друг от друга, буквально в трех-четырех метрах, если не ближе.

Проход национальных команд запомнился несколькими моментами. Конечно же трудно было не заметить, что лишь одна сборная прошла без своего флага - "олимпийские атлеты из России". Но попавшим в непростую ситуацию спортсменам помогли как находившиеся на трибунах российские болельщики, так и сами корейцы, которые активно и громко приветствовали проход атлетов из РФ. Официальное ТВ ОИ-2018 предпочло поменьше показывать "нейтральных спортсменов", быстро перескочив на следовавших за ними представителей Узбекистана. Позже выяснилось, что российский флаг все же появился у спортсменов, хотя и крайне странным образом. Один из главных телеканалов Кореи, ведя прямой эфир с церемонии открытия, поставил флаг России, описывая прохождение сборной Франции.

Бурю аплодисментов сорвал знаменосец Королевства Тонга Пита Тауфатофуа , который уже превратился в Пхенчхане в знаменитость. Он участвовал в летней Олимпиаде в Рио два года назад как тхэквондист, но вот за это время успел переквалифицироваться в лыжника, защищая знамена своей страны на ОИ-2018 на снежных трассах. Но на этом таланты "атлета-многостаночника" не закончились. Ему все громко аплодировали и кричали слова поддержки, так как он прошел на церемонии открытия голый по пояс, в национальной юбке и в одних шлепанцах. Мороз он переносил со стойкой голливудской улыбкой, размахивая флагом Тонга, и теперь смело может забирать "приз зрительских симпатий" Олимпиады-2018. Мерзшие в своих пуховиках, шапках и укутанные в одеяла корейцы и иностранцы были восхищены.

Хотя корейская "фишка" была известна и ожидаема, но она все равно тоже запала в душу. Атлеты Республики Корея и КНДР прошли единой командой, под флагом единой Кореи, сумев сделать уступки друг другу, отказавшись на время церемонии от своих отдельных флагов и гимнов. "Идейные вдохновители" этого шага сидели в VIP-ложе рядом. Сразу за президентом Юга Мун Чжэ Ином и его супругой сидели глава парламента КНДР Ким Ен Нам и сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая, кстати, уже запомнилась южнокорейским репортерам своей мягкой и немного стеснительной улыбкой. Завтра у Муна с этой парой пройдут очень важные переговоры, на которые несколько нервозно реагирует Вашингтон, если судить по словам и действиям вице-президента США Майка Пенса.

Кстати, американо-северокорейская тема стала и поводом для шуток со стороны зрителей. По зданию стадиона, а затем и по трибунам долгое время бродили вместе, развлекая зрителей, два актера, умело загримированные под Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Далее по ходу церемонии открытия особых сюрпризов уже не было. Мун Чжэ Ин объявил Олимпиаду открытой, сказал несколько общих слов глав МОК Тома Бах, были зачитаны клятвы атлетов и судей.

Как и ожидали почти все в Корее, право зажечь огонь Олимпиады доверили, как ее теперь называют, конечно же "королеве льда", олимпийской чемпионке, фигуристке Ким Ен А. Как написало накануне одно местное издание: "Если зажигать огонь будет не Ким, а кто-то иной, то вот это само по себе будет новостью". Но сенсации не случилось - зажигала именно Ким Ен А. Девушка сначала исполнила не небольшом катке перед чашей несколько эффектных пируэтов, а потом зажгла факел. Но стоит признать: вот этот момент организаторы обыграли очень неплохо: "королева льда" сначала сама будто "утонула" в огне начавшихся вокруг фейерверков, а пламя по специальной трубе-лестнице "побежало" до чаши, где уже через секунда запылал главный огонь Олимпиады-2018. Получалось весьма красиво. Завершилась церемония динамичными танцами, фейерверком, но в общем стиле всей церемонии открытия - достойно, неплохо, но не сногсшибательно.

Уход зрителей с такого масштабного состязания всегда представляет сам по себе нелегкую логистическую задачу. Организаторы хотя и с небольшими накладками в виде некоторых задержек с автобусами, но справились с ней. Они также не забыли обеспечить доставку в ближайшие крупные города посетителей из Пхенчхана, который является, честно говоря, несколько захолустным, хотя и красивым в плане природы регионом. Впрочем, если год или два назад непростое для русского человека сочетание "Пхёнчхан" многие и выговорить как следует не могли, то теперь этот уезд знает весь мир. А к 25 февраля, когда Олимпиада завершится, узнает еще лучше.