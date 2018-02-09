КС защитил инвалидов-чернобыльцев от снижения пенсии

Конституционный суд России опубликовал постановление по жалобе ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В далеком 1987 году житель Омска Александр Сизов принимал участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Там и подорвал здоровье.

До 2013 года он получал пенсию в 15 тысяч рублей. Сумма определялась из среднего заработка с учетом степени утраты трудоспособности. Но потом закон изменился. И компенсация резко сократилась, стала меньше 3 тысяч рублей. Не "на 3 тысячи рублей". А именно - меньше. То есть сократилась более чем в пять раз. Почему так вышло? В очередной раз изменились правила назначения инвалидности. В 2013 году ликвидатору вместо 2 группы инвалидности с утратой трудоспособности установили 3 группу бессрочно. В итоге пенсия была снижена. Суды в исках Сизову отказали.

Посчитав такое положение дел несправедливым, он обратился в КС. В постановлении отмечается, что в основу преобразования системы возмещения вреда законодателем положен критерий равенства ценности жизни и здоровья граждан, пострадавших от радиации. Закон не предполагает снижение компенсации гражданам, которые были признаны инвалидами до 15 февраля 2001 года, и которым при очередном переосвидетельствовании установлена более низкая группа инвалидности без определения степени утраты профессиональной трудоспособности. Дело Сизова должно быть пересмотрено.