Лукашенко объявил 2018 год в Беларуси Годом малой родины

Мотивы возвращения к своим истокам - под крышу дома своего, реминисценции из яркого калейдоскопа сотканных лет и судеб родной земли и ее безымянных героев легли, судя по всему, в основу такой понятной и искренней инициативы Александра Лукашенко объявить 2018 год в Беларуси Годом малой родины. Об этом глава государства сообщил сегодня на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли республики, передает БЕЛТА.

Поясняя смысл своих размышлений о важности малой родины в судьбе человека, президент постарался взглянуть на проблему по-житейски просто. Ведь родина у каждого вызывает особые ассоциации - она многолика. "Для одних это родной город или даже небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы. У других память фиксирует уголок "дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие страны, малой родиной стала Беларусь", - поделился своим ощущением Лукашенко.

При этом президент полагает, что пробил час не только для приятных воспоминаний о родном клочке земли, но и чтобы отдать ему свой долг. Важно, "чтобы помощь шла от сердца, стала собственной инициативой. Она может быть материальной, созидательной, просветительской, творческой - кто как может и кто сколько может". Многое в человеческом порыве зависит от его возможностей, фантазии и желания. "Настал момент проявить себя и вписать свое имя в историю этой малой родины, этого клочка нашей земли", - заявил белорусский лидер.

В выступлении президента было сказано немало трогательных слов о неповторимости городов и природы белорусского края. О красоте живописной и рукотворной, в которой он видит и созидательную заслугу государства. Но признает, что нет и быть не может в таких вопросах " предела совершенству".

- Беларусь - наш общий дом, и в наших интересах сделать его уютным и образцовым, - сказал он. - Давайте покажем, что мы истинные и рачительные хозяева земли. Нас много, и поэтому даже самый скромный вклад каждого сыграет свою роль, сделает страну еще краше.

По словам главы государства, личное участие каждого в этом процессе будет для будущих поколений примером настоящего патриотизма, когда за красивыми лозунгами следуют не только слова, но и реальные дела и поступки.

Цель, которую сформулировал президент РБ, рассчитана не на год. "Возможно, - пояснил он, - даже на несколько лет. А еще лучше, если станет нормой жизни". Родной земле нужна энергия любви каждого жителя, его вера в страну и забота о ней. "Чем больше людей успешных, уверенных в себе и своей стране - тем сильнее государство. И понимание этой связи надо передать, как ген, своим детям", - считает Лукашенко. По его словам, у подрастающего поколения должна сохраниться на всю жизнь уверенность в том, что как бы ни сложилась у каждого из них в дальнейшем судьба, - есть малая родина, где они всегда найдут утешение и почувствуют незримую поддержку.

Президент выразил уверенность, что Год малой родины станет стимулом для патриотов страны проявить созидательную инициативу. Ведь это не страна, а "мы сами нуждаемся в том, чтобы сделать что-то доброе и полезное для родного края. Важно почувствовать себя нужными и щедрыми. Осознать себя хозяевами собственной жизни, самодостаточными людьми, которые не только радуются успехам своей страны, но и чувствуют к ним личную причастность", - резюмировал Александр Лукашенко.