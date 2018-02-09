Матвиенко: Дипломатия не должна быть орудием организации "цветных революций"

Задача дипломатов состоит в нахождении мирного решения проблем в межгосударственных отношениях путем диалога, учета законных интересов всех участников, безусловного соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

О проблемах современной дипломатии она написала сегодня в своем блоге, опубликованном на сайте верхней палаты парламента в преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля.

Сейчас, отметила сенатор, мир переживает период глубоких и быстрых изменений, когда цена ошибки очень высока и ситуация требует "от дипломатов особенно качественной, высокопрофессиональной, даже виртуозной работы". "Мы в России в полной мере это осознаем. И потому во главу угла своих усилий на международной арене ставим минимизацию рисков, создаваемых происходящими переменами", - заявила Матвиенко. Соблюдение российским дипведомством "норм международного права, достижение договоренностей, неукоснительное их выполнение" приносят плоды. "То, что в современной напряженной обстановке не разгорелась полномасштабная война, в очень большой степени заслуга нашей страны, отечественных дипломатов", - уверена глава Совфеда.

На этом фоне "не может не тревожить происходящее в ряде стран превращение дипломатии в компонент информационных войн, орудие дестабилизации общественно-политической обстановки, осуществления "цветных революций". "Мы считаем такие действия неприемлемыми, идущими вразрез не только с международным правом, но и с дипломатической этикой", - заявила Матвиенко. "Подобное противоречит самому духу дипломатии как искусству нахождения мирного решения проблем в межгосударственных отношениях путем диалога, учета законных интересов всех участников, честного выполнения взятых на себя обязательств", - подчеркнула она и добавила, что глобальная конкуренция не должна перерастать в конфронтацию.

Сейчас появились новые участники мировой политики: транснациональные корпорации, общественные и отраслевые институты и организации и даже частные военные компании. Распространяются современные технологии, экономическая интеграция, международное взаимопроникновение финансовых институтов порождают все больший соблазн использовать их для ведения так называемых "гибридных" войн.

Мировое сообщество должно "спокойно обсудить ситуацию, определить, что и как нужно сделать, чтобы устранить угрозы, сделать мир стабильным, безопасным, комфортным". "Считаю главным в этой работе сохранение самой системы международного права, ее верховенства, - заявила Валентина Матвиенко. - Безусловно, самого бережного отношения заслуживают базовые принципы ООН, выдержавшие проверку временем, доказавшие свою непреходящую ценность для мира и человечества".

По ее мнению, за последние годы сложился стиль современной российской дипломатии, который отличают "реализм и прагматизм, стремление к балансу интересов всех участников мировой политики, ставка на достижение компромиссов стали визитной карточкой отечественной дипломатии".

"Мы воздаем должное профессионализму, активности, настойчивости, патриотизму наших дипломатов", - добавила глава Совфеда. "У меня за плечами немалый опыт работы на дипломатическом поприще, в ходе которой я убедилась, что именно эти качества здесь являются главными", - заключила она.

День дипломатического работника был учрежден указом президента России от 31 октября. Дата 10 февраля выбрана в связи с тем, что именно на этот день в 1549 году приходится самое раннее упоминание о созданном Иваном Грозном Посольском приказе, первом российском внешнеполитическом ведомстве. Петр Первый преобразовал его в Коллегию иностранных дел, а Александр Первый - в министерство иностранных дел.

Напомним также, что Валентина Матвиенко в 1991 году окончила курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при дипакадемии МИД СССР, затем в течение семи лет проработала в системе МИД РФ. В том числе, с 1991 по 1994 год - послом России на Мальте, в 1997-1998 годах - послом России в Греции. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.