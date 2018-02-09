МЭР: Тарифы естественных монополий должны утверждаться на 5-10 лет

Тарифообразование в России должно стать долгосрочным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"История с тарифами - очень важная, - подчеркнул он. - Мне кажется, что здесь единственное решение - переход к долгосрочным тарифам, установка тарифов на срок 5-10 лет".

В этом случае, отметил министр, уже не будет ежегодных дискуссий о том, добавить ли еще какую-то надбавку или что-то еще "покрутить" в какую-то сторону. История формирования тарифов станет понятной и прозрачной как для бизнеса, так и для самих компаний - естественных монополистов.