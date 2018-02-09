Минфин скорректирует валютный контроль

Нормы о репатриации валютной выручки будут скоррективаны, так как они устарели, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе съезда РСПП.

"В этом году будут подвижки и существенные изменения в области валютного контроля, особенно в части репатриации валютной выручки. Устаревшая это норма, которая легко обходится", - сказал Антон Силуанов.

У минфина нет целей обязательно "загонять" эту выручку обратно в Россию, так как потом она при необходимости снова инвестируется в зарубежные активы, пояснил он.

При этом Силуанов призвал обратить внимание на расчеты в рублях. Рубль не испытывает никаких ограничений в связи с международной обстановкой и потому становится более востребованным инструментом расчетов, отметил он.