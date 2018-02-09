Минюст намерен ограничить изъятие электронных носителей у бизнесменов

Министерство юстиции РФ намерено ввести ограничение на изъятие у предпринимателей представителями правоохранительных органов электронных носителей во время проведения следственных действий. Ведомство начало разработку соответствующего законопроекта по поручению президента, передает ТАСС.

Изъятие и выемка электронных носителей зачастую лишает предпринимателя возможности продолжить работу во время следственных действий. В связи с этим Минюст предлагает "не допускать применение мер, приводящих к приостановлению законной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", имея в виду, в частности, "необоснованное изъятие" электронных носителей информации.

В уведомлении о начале разработки законопроекта говорится о том, что он будет работать на повышение гарантий прав подозреваемых и обвиняемых предпринимателей.