В Москве стартует фестиваль "Московская Масленица" . Второй раз москвичи будут широко провожать зиму. На этот раз для конкурсов и спортивных состязаний подготовили 25 площадок. Главная роль в празднике отводится символу солнца и долгожданного тепла - круглому, румяному блину. Продлятся народные гуляния до 18 февраля.

- Встречать Масленицу в пятницу, 9 февраля, будут с самого утра. Угощать гостей блинами, горячим чаем и театральными представлениями, - рассказал журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Свою продукцию представят более 175 участников из 22 регионов России. У каждого - свои национальные блюда в лучших традициях праздника. Там же можно купить муку, масло, молоко, сметану и испечь вкусные блины дома. А можно не заморачиваться и съесть горячий блин прямо тут же, на улице, в палатке одного из 66 ресторанов. Где еще такой выбор - более 170 видов блинов! Каких только нет! С начинкой из семги, икры, меда и сметаны дело не ограничится, будут блины всех цветов радуги - оранжевые, зеленые, фиолетовые и даже черные:

- Для раскраски блинов используются только натуральные красители, такие как, например, шпинат или уголь, - объяснил Алексей Немерюк.

Печь эту красоту будут в Камергерском переулке. Там же можно заказать блюда восточной кухни - татарские пироги, беляши и чак-чак с медом. А на Манежной площади испекут оладьи с баклажанами и базиликом, с козьим сыром и бобами. Ресторатор Никита Азаров советует москвичам попробовать блины с печеными яблоками и жгучим перцем. Цены на блины - от 20 рублей. Можно также заказать доставку домой или в офис.