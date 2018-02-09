На борту летевшего в Барнаул самолета умер пассажир

Пассажир скончался на борту самолета по пути из Москвы в Барнаул. Мужчина умер после приступа психоза, не дождавшись экстренной посадки в аэропорту Екатеринбурга, сообщает "Интeрфакс".

Один из пассажиров "Уральских авиалиний" стал вести себя неадекватно сразу после взлета - он разбрасывал вещи по салону, издавал звуки, открывал и закрывал двери санузлов. Через полтора часа после взлета самочувствие мужчины значительно ухудшилось, и он скончался.

Пока официальное подтверждение данного инцидента не поступало.