Орешкин: Рост неналоговой нагрузки на бизнес необходимо остановить

Минфин и Минэкономразвития РФ подготовили законопроект, который структурирует неналоговые платежи. Как заявил глава минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на съезде РСПП в рамках Недели российского бизнеса, он должен быть принят в ходе весенней сессии Госдумы.

Справедливая конкуренция в бизнесе является необходимым условием для экономического роста, подчеркнул Орешкин. По его мнению, совместно подготовленный двумя ведомствами законопроект необходимо принять как можно быстрее - в весеннюю сессию нижней палаты парламента.

Это должно быть сделано, чтобы остановить и не дать разрастаться потоку роста нагрузок через неналоговые платежи на федеральном и региональном уровне.