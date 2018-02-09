Новости

В Минпромторге рассказали о механизмах стимулирования промышленности 13:17
Вологодский организатор перевозок задержан за ДТП с девятью погибшими 13:13
ОКР: Решение CAS подрывает основы равноправия спортсменов 13:04
Под Астраханью в ДТП с грузовиком погибли мужчина и ребенок 13:00
На Кубани арестовали осквернившего икону студента 12:54
Ученые открыли вырабатывающую золото бактерию 12:54
Минфин скорректирует валютный контроль 12:51
Легендарная конькобежка Скобликова поддержала российских олимпийцев 12:47
Жорес Алферов: Интернет не должен быть доступен всем 12:40
200 тысяч лучших итальянских песен стали бесплатными 12:38
В Нижнем Новгороде пропал пятилетний мальчик 12:36
Под Калининградом конфликт между школьниками закончился поножовщиной 12:35
Орешкин: Рост неналоговой нагрузки на бизнес необходимо остановить 12:32
Полиция изъяла документы из фонда соцстрахования Ингушетии 12:28
Россия и Беларусь частично отменили миграционные карты 12:25
У певицы Юлии Началовой отобрали водительские права 12:25
Ravon привезет в Россию кроссовер и новый седан 12:24
В Новосибирске иностранца осудили на 17 лет за подготовку теракта 12:19
В Беларуси во время метели испытали медицинский "Терминатор" 12:10
Истребитель Су-30СМ получит возможности пятого поколения 12:08
В приморской школе начали проверку из-за нецензурных стихов ученицы 12:03
Разработчики пообещали показать роботизированный танк "Армата" 11:56
Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбрать ювелирные украшения 11:53
Фото: Российский космонавт разочаровал любителей НЛО 11:52
В Москве машины начали убирать манипуляторами из-за снега 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Экстремальная посадка гигантского "Антея" попала на видео
Экстремальная посадка гигантского "Антея" попала на видео
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
09.02.2018 12:32
Рубрика: Экономика

Орешкин: Рост неналоговой нагрузки на бизнес необходимо остановить

Текст: Сергей Куликов

Минфин и Минэкономразвития РФ подготовили законопроект, который структурирует неналоговые платежи. Как заявил глава минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на съезде РСПП в рамках Недели российского бизнеса, он должен быть принят в ходе весенней сессии Госдумы.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
В Минфине пообещали снижение налоговой нагрузки

Справедливая конкуренция в бизнесе является необходимым условием для экономического роста, подчеркнул Орешкин. По его мнению, совместно подготовленный двумя ведомствами законопроект необходимо принять как можно быстрее - в весеннюю сессию нижней палаты парламента.

Это должно быть сделано, чтобы остановить и не дать разрастаться потоку роста нагрузок через неналоговые платежи на федеральном и региональном уровне.

Главное сегодня

Посол РФ в Индии рассказал о скором подписании контракта на поставку С-400
В Госдуме предложили поощрять примерных водителей
Онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане
Выплаты вкладчикам банка "ФПК" начнутся не позднее 22 февраля
В Сирии смыло возведенный российскими военными мост