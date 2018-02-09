Пошлина при регистрации предпринимателей снизится до нуля

В срок до 3 апреля 2018 года в кабинет министров будут внесены проекты документов, которые предусматривают ликвидацию госпошлины, которая ранее взималась при подаче заявления для госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Пошлина снижается до нуля, если регистрация будет проходить в форме электронного документа.

Поручение дано министерству финансов и министерству экономического развития, а также Федеральной налоговой службе, АО "Корпорация МСП" и с участием общественных объединений предпринимателей и кредитных организаций по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Документ опубликован на сайте Правительства Российской Федерации.

Также, по итогам мероприятия в тот же срок и тем же исполнителям дано поручение проработать исключение из налогооблагаемой базы НДФЛ финансовых доходов или имущества, которые были получены или остались после ликвидации хозяйственного общества и после уплаты таким лицом налогов и иных обязательных платежей.

Для дальнейшего снижения затрат представителей субъектов малого бизнеса, которые они несут в ходе госрегистрации юрлиц и осуществлении предпринимательской деятельности министерствау экономического развития вместе с министерством юстиции, министерством финансов, Росфинмониторингом при участии АО "Корпорация МСП" и Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства дано поручение внести в правительство проекты актов, в рамках которых должно быть предусмотрена возможность применения в качестве юрадреса организации адреса, предоставляемого кредитной организацией, в которой у неё открыт счет.

В тот же срок до 3 апреля 2018 года министерству экономического развития вместе с минкомсвязи и министерством финансов при участии "Почта России" поручено подготовить и представить предложения, связанные с решением вопроса использования почтового адреса либо адреса электронной почты, в том числе с использованием ЕГРЮЛ, в качестве регистрационного адреса юрлица.