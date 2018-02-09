Посол: Москва пока не готова обсуждать отмену визового режима с Турцией

Москва пока не готова пойти на полную отмену визовых ограничений в отношении Турции, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в интервью ТАСС. По словам дипломата, турецкие власти в одностороннем порядке практикуют послабления визового режима для поощрения притока в страну российских туристов.

"Однако российская сторона - и тому есть весомые причины - пока не готова идти на полное восстановление действия соглашения о взаимных поездках граждан 2010 года", - пояснил посол.

Ерхов заверил, что в Москве готовы обсуждать с турецкими коллегами "возможности пойти им навстречу по целому ряду направлений", в том числе, речь идет об упрощении въезда в Россию для обладателей служебных паспортов.

"Консульские и визовые вопросы постоянно находятся в центре повестки дня российско-турецких контактов на всех уровнях", - заверил руководитель диппредставительства РФ.

В 2010 году было подписано соглашение о безвизовых поездках граждан двух стран на срок до тридцати дней. С 1 января 2016 года Москва приостановила действие безвизового режима после инцидента с российским бомбардировщиком 24 ноября 2015 года. С 15 апреля 2016 года Анкара ввела визовый режим в отношении российских граждан со служебными паспортами. При этом обладатели дипломатического и общегражданского паспорта по-прежнему могли посещать Турцию без визы.

В свою очередь, Россия ввела зеркальные меры. В октябре 2016 года турецкая сторона подняла вопрос об отмене введенных ранее визовых ограничений. Однако после убийства российского посла в Турции Андрея Карлова 19 декабря 2016 года Москва приняла решение о замораживании консультаций по этому вопросу на неопределенный срок.