Постпред РФ при ООН опроверг обвинения в причастности к химатакам в Сирии

Попытки обвинить Россию в причастности к химическим атакам, которые якобы совершают сирийские правительственные войска абсолютно нелепы и озвучиваются тогда, когда наблюдается прогресс в политическом урегулировании конфликта, считает постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Так российский дипломат прореагировал на ряд обвинений официальных лиц США в адрес России, которая, по их мнению, "несет ответственность за химические атаки в Сирии", передает ТАСС.

"Я не хочу использовать резкие выражения, чтобы отвечать на ваш вопрос, - так Небензя прокомментировал заявления американских представителей. - Это позор. Эти сообщения позорны".