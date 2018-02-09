Экстрасенс "решила проблемы" воронежцев за 28 млн рублей

В Воронеже предстанет перед судом 29-летняя женщина, обвиняемая в крупном мошенничестве, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, с лета 2014 до марта 2015 "целительница", используя методы психологического воздействия, убедила пять человек в том, что способна видеть будущее и разрешать сложные жизненные ситуации.

- Диденко проводила с потерпевшими сеансы, на которых те передавали ей деньги. В общей сложности "ясновидящая" получила более 28 миллионов рублей и потратила из на свои нужды, - рассказал старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ, обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы. Виновной она себя не признает.