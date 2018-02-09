Кузнецов: Итоги архитектурного конкурса по реновации объявим в апреле-мае

На "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" побывал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Журналисты прежде всего поздравили его с присуждением престижной премии Международного издания об архитектуре и дизайне ArchDaily, которую накануне получил парк "Зарядье". Сергей Кузнецов не просто курировал его создание в силу своей должности, но и был руководителем авторского коллектива проектировщиков парка. Дальше разговор зашел о реновации, так как именно сегодня первые жители пятиэтажек, участвующих в программе, получат смотровые ордера на квартиры в новых домах.

Сергей Олегович! Реновация в Москве стала знаковым словом 2017 года. Первые жители уже готовятся справить новоселье в рамках этой программы. Но они получат квартиры в домах, построенных раньше, но отделанных по новым повышенным стандартам. Большая же часть жителей столицы с интересом ждет проектов реновации пяти экспериментальных районов, разработанных в ходе архитектурного конкурса, прошедшего в прошлом году. Что же получилось в итоге? Что нового они несут Москве? Когда мы узнаем имена победителей конкурса?

Сергей Кузнецов: Имена победителей, надеюсь, станут известны весной этого года - заседания жюри по каждой площадке уже идут, а решение будет принято в течение двух месяцев после рассмотрения работ. Проекты получились очень интересными и разнообразными. Это и не удивительно, ведь 20 финалистов, допущенных к работе над экспериментальными площадками, были отобраны из 132 заявок, полученных из 17 стран. Московская программа реновации привлекла внимание архитекторов всего мира. Принять участие захотели бюро из Франции, Японии, Германии, Малайзии, Великобритании, Испании - всех не перечислить.

Конечно, в проектах было немало спорных моментов, ведь не на все вопросы развития города и запросы его жителей можно ответить средствами архитектуры. Но я смело могу сказать: любой из двадцати проектов, прошедших в финал, предлагает отличные варианты развития для районов, где сейчас стоят унылые серые пятиэтажки. Жюри предстоит непростой выбор.

А как жители оценили работы архитекторов, представленные на конкурс?

Сергей Кузнецов: Горожане приняли самое активное участие в оценке выставленных работ, и их мнение, безусловно, будет учитываться. Почти три месяца в ГБУ "Мосстройинформ" проходила выставка проектов. Не буду говорить пока о том, что им понравилось, а что нет, чтобы не оказать давления на жюри. Мы понимаем, что оценки москвичей могут не совпадать с точкой зрения жюри. И это нормально, так как есть планировочные и технические аспекты, которые высоко оценят профессионалы, но не заметят жители.

А есть ли в этих проектах какие-то яркие детали, прежде незнакомые Москве?

Сергей Кузнецов: Есть, и довольно много. Например, один из проектов в Царицыно предлагает создать музей "Оттепели". Многие участники конкурса предложили идею многофункционального использования кровельного пространства. Это вообще общемировой тренд сегодня. Например, в Нью-Йорке, если подняться на какую-то высокую точку, можно увидеть, что все крыши зданий так или иначе обжиты. Там стоит мебель, растут деревья и кустарники…Даже в таких холодных городах, скажем, как Берлин, близкий нам по климату, на крыше могут загорать, играть в пинг-понг, делать барбекю…

Многих москвичей больше волнуют все-таки чисто утилитарные вещи. Например, что стоит за идеей квартальной застройки, насколько она оправдана? Используется практически во всех проектах участников конкурса. Не приведет ли это к созданию дворов-колодцев в Москве?

Сергей Кузнецов: Как показывает рынок, дороже всего стоит та недвижимость, на которую есть спрос. В Петербурге, Барселоне, Венеции, где эти так называемые дворы-колодцы особенно распространены, недвижимость очень дорогая. Да и мы, москвичи, очень любим и отдыхать, и жить в этих городах.

Обидных ярлыков навешать легко. Но надо понимать, что есть институт двора, частного пространства, а есть институт улицы. И они должны быть разделены, как у человека разделена частная жизнь и жизнь общественная. Отказ от любой из них - это отклонение от нормы. Любой человек, где бы он ни работал, и чем бы не занимался, должен иметь право на личное пространство, где он может отдохнуть или провести время с семьей, а потом выйти на улицу, сходить на футбольный матч или на концерт. Любые архитектурные решения должны учитывать социальные аспекты.

(Полный репортаж с "Делового завтрака" в "Российской газете" с Сергеем Кузнецовым читайте в одном из ближайших номеров)