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09.02.2018 13:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы регионы России с лучшей экологией

Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Тамбовская область возглавила список российских регионов с самой благополучной экологической обстановкой в 2017 году. Второе и третье места в составленном общественной организацией "Зеленый патруль" рейтинге заняли Республика Алтай и Алтайский край.

- Тамбовская область на протяжении четырех лет является абсолютным лидером. Республика Алтай, Алтайский край уже второй год входят в тройку лучших. Эти три региона показали высокий уровень экологической ответственности, пример тому - многочисленные природоохранные мероприятия и образовательные акции. Их отличает и открытость, готовность к взаимодействию с общественностью для улучшения экологической обстановки, - приводит слова главы "Зеленого патруля" Андрея Нагибина RT.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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В десятку лучших также попали Белгородская, Курская, Мурманская, Ульяновская области, Санкт-Петербург, Чувашия и Коми.

- Мурманская область продемонстрировала уверенный рост. Она поднялась на девять позиций в рейтинге и впервые вошла в десятку лидеров. Произошло это благодаря запуску в Заполярье мусоросортировочного завода, экологической модернизации ряда предприятий и проекту по ликвидации несанкционированных "кладбищ кораблей", - рассказали экологи.

На другом конце рейтинга Челябинская и Свердловская области, а также Подмосковье. Последнее попало в аутсайдеры из-за проблем со свалками. Челябинск назван худшим с точки зрения экологии регионом второй год подряд - на протяжении всего 2017 года там фиксировались превышения уровня загрязнений в воздухе.

- Жители утверждают, что целый ряд заводов сокращают выбросы лишь на бумаге. На деле же Челябинск находится в ядовитом зловонном облаке, - поянили в "Зеленом патруле". Загрязненность здешней атмосферы авторы рейтинга связывают также с низким качеством автомобильного топлива и неблагоприятной розой ветров, мешающей промышленным выбросам рассеиваться в воздухе.

В числе худших в плане экологии регионов названы также Иркутская и Брянская области, Бурятия и Еврейская автономная область.

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