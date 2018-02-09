Норвежец умер на борту рейса Emirates при вынужденной посадке в Москве

Самолет, следовавший рейсом Дубай - Осло, вынужденно приземлился в Домодедово из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как стало известно, во время полета приступ случился у гражданина Норвегии. Командир воздушного судна авиакомпании Emirates запросил экстренную посадку в Москве. В аэропорту самолет встречали реаниматологи, но на момент приземления пассажир уже был мертв, врачи оказались бессильны.

Тело покойного осталось пока остается в аэропорту. Вместе с ним в России остался родственник норвежца.

Самолет готовится продолжить полет в Осло.