Первым участникам программы реновации в Москве сегодня выдадут смотровые ордера

Первый дом по программе реновации старого жилого фонда Москвы готов к заселению на востоке столицы. Будущим новоселам сегодня вечером начнут выдавать ордера на осмотр квартир, а значит, скоро они смогут переехать в новые дома.

Монолитный 18-этажный дом построен в Северном Измайлове на 5-й Парковой улице. В нем 340 квартир. Сюда переедут жители 160 квартир из двух пятиэтажек, расположенных в 300 метрах отсюда - на улице Константина Федина, рассказал журналистам глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин. По его словам, квартиры по общей и жилой площадям в новостройке почти в полтора раза больше прежних - за счет более просторных кухонь, санузлов и прихожих. Все - с отделкой комфорт-класса с сантехникой и кухонной плитой. Первый этаж отдан под нежилые помещения. На улице с одной стороны дома - школа, а с другой - детский сад.

Программу реновации ветхого жилья в Москве, напомню, приняли летом прошлого года. В нее вошли более пяти тысяч домов. Как ожидается, расселение коснется около миллиона москвичей.