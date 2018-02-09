Под Москвой эвакуатор уронил в кювет лимузин советских вождей

В Московской области эвакуатор в результате ДТП уронил в кювет лимузин советских вождей "ЗИЛ".

"ГАЗель" с "ЗИЛом" на платформе столкнулась с автомобилем "ВАЗ-2114", которым управлял неопытный водитель. Как сообщили в пресс-службе "Мособлпожспаса", инцидент произошел на дороге Кузнецы - Павловский Посад.

Водитель и пассажиры эвакуатора не пострадали. Но у "четырнадцатой" заблокировались двери, и спасателям с помощью гидравлического инструмента пришлось освобождать людей из искореженного салона. Пострадавших забрала в больницу скорая помощь.