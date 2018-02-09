При взрыве газа в Подмосковье пострадали граждане Узбекистана

При взрыве газового баллона в Подмосковье пострадали граждане Узбекистана. Трое из них находятся в реанимации, еще двое получили незначительные травмы. Об этом сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

Ранее "Российская газета" писала, что инцидент произошел на одной из ферм в деревне Торбеево. "В хозяйственной постройке на предприятии по забою скота в результате нарушения техники безопасности взорвался газовый баллон", - рассказали в МЧС РФ. Пострадавших госпитализировали.