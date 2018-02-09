В метро начали расклеивать новые схемы с участком ТПК

В вагонах начали расклеивать новые схемы, на которых уже нанесен первый участок Третьего пересадочного контура. Кроме того, на новой схеме изображено, что Калининско-Солнцевская линия продлится на Третий Пересадочный контур, сообщает агентство РИАМО.

Ранее портал m24 сообщал о том, что желтую ветку могут временно продлить на ТПК.

Предполагалось, что два разрозненных участка линии будут соединены центральным участком, но в последние годы информация о строительстве станций не озвучивается - это станции глубокого заложения в сложных грунтах.