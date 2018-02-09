В Москве машины начали убирать манипуляторами из-за снега

При уборке московских улиц от снега коммунальные службы начали применять манипуляторы. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

С помощью манипуляторов припаркованные машины поднимают, ставят на платформы, а потом спецтехника чистит парковочные места. Потом автомобили сразу же возвращают обратно.

Как рассказал заммэра, за прошедший день на сплавные пункты с улиц столицы вывезли 1,25 миллиона кубометров снега. А всего с начала зимы - более 20 миллионов "кубов". Сейчас в уборке Москвы постоянно задействовано 70 тысяч рабочих и более 13 тысяч спецмашин.