В Москве полицейский спас 9-летнего мальчика, провалившегося в яму

В Москве 9-летний мальчик провалился в яму под снегом. Спасти ему жизнь помог участковый полицейский.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД столицы, это произошло на Путейской улице. В полицию пришел отец мальчика и сообщил, что сын после ссоры пропал. На мальчика составили ориентировки, начались поиски. К счастью, местный участковый обратил внимание, что на одной из улиц резко прерывались детские следы на снегу.

Выяснилось, что мальчик провалился заснеженную яму. Полицейский быстро вытащил его, отвел школьника в теплое помещение и вызвал "скорую помощь". Медики отвезли пострадавшего в больницу с подозрением на обморожение. К счастью, серьезных травм мальчик не получил.