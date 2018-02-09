Тульский областной суд вынес обвинительный приговор двум братьям, убивавшим и грабившим пенсионеров. Один получил пожизненное, второй - 24,5 года строго режима. Решение вынесено на основании единодушного вердикта коллегии присяжных заседателей.

Поставлена точка в громком деле об убийстве тульских пенсионеров. Двое сводных братьев: ранее судимый 31-летний Сергей Дворников и 27-летний Юрий Шильдяев, - осенью 2016 года грабили и убивали тех, кто не мог дать им отпор. На их счету три убийства, покушение на убийство, грабеж, разбои, поджог.

Первое нападение они совершили 19 сентября на 48-летнюю женщину, возвращавшуюся из леса с грибами. Усталая тулячка с радостью согласилась на предложение подвезти до города. Но вместо этого отморозки ее избили и ограбили. Затем, думая, что она мертва, выбросили в пруд около села Высокое под Тулой. Чудом женщине удалось выбраться на берег и добраться до дома.

После этого вечером 27 октября, будучи в состоянии алкогольного опьянения, забрались в частный дом к 81-летней старушке. Требуя отдать им ценности, они избивали и душили пенсионерку. Женщина выдала бандитам 21 тысячу рублей, после этого братья задушили ее. Из дома убитой они похитили две иконы общей стоимостью две тысячи рублей.

Через день, вечером 28 октября пьяные братья вновь залезли к старикам недалеко от ограбленной бабушки. В доме жили брат и сестра 74 и 69 лет. Братья действовали по тому же сценарию: мучили стариков, требуя отдать деньги. После убийства мужчины, услышали шум на улице. Преступники вышли из дома потерпевших и увидели проходившую мимо женщину. Повалили ее на землю, отобрали золотое кольцо, телефон, сумку на общую сумму свыше 10 тысяч рублей. После вернулись в дом, продолжили избивать женщину. Их добычей оказались брошь, два мобильника, немного денег - всего на общую сумму 74 тысячи. Чтобы скрыть убийство, дом подожгли. Ущерб от сгоревшего дома оценен в 865 тысяч рублей.

- В ходе предварительного следствия сотрудники Следственного комитета обращались к помощи средств массовой информации, разыскивая через них других потерпевших от дерзких преступников. В рамках расследования допрошено около 40 свидетелей, проведено несколько экспертиз, - сообщила старший помощник руководителя СУСК Зинаида Каминская.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя - представителя прокуратуры области - и назначил по совокупности преступлений Сергею Дворникову наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Юрию Шильдяеву - 24 года 6 месяцев исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Помимо этого, он заплатит штраф в 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.