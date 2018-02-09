Власти: Пострадавшие при взрыве газа в Подмосковье в тяжелом состоянии

Пятеро пострадавших при взрыве газового баллона в подмосковном Ступино находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.

Напомним, 8 февраля вечером взорвался газовый баллон на предприятии по забою скота в деревне Торбеево. Как отмечали в Центральном региональном центре МЧС РФ, в результате взрыва пострадали пять человек. Все они были госпитализированы с ожогами тела.

"Пятеро мужчин находятся в центральной больнице Ступино, состояние двоих оценивается как крайне тяжелое, еще трое в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказал глава минздрава региона Дмитрий Марков.